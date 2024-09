F1 Leclerc | Dimostreremo a Newey che ha avuto torto a non venire in Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Non sono deluso per la scelta di, perché con lui abbiamo parlato e abbiamo provato. Ha fatto la sua scelta e la rispetto, ognuno è libero in tal senso. Lui ha ritenuto meglio l’Aston Martin, per me laresta la squadra numero uno. Peccato per Adrian”. Sono queste le parole di Charles, che ai microfoni di Sky Sport commenta la scelta di Adrian, ingaggiato dall’Aston Martin dopo i contatti avuti con il team di Maranello. “Io credo molto più nel gruppo che nel singolo – ha aggiunto il monegasco – e noi abbiamo tantissime persone super talentuose. Sono certo che questo è il team vincente e Vasseur sta facendo un lavoro straordinario e creando le basi per i prossimi anni. Faremo di tutto per dimostrare ache haa nonin“.