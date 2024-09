Com' è il volley femminile all' americana Intervista a Massimo Barbolini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024) America inside. Dentro ce l’abbiamo un po' tutti. Quella diè nei dischi di Bruce Springsteen (“Ho i primi cinque importati dagli Stati Uniti, tutti originali: un pezzo di valore”), nel cinema, nello sport, nella politica. “La guerra fredda, le partite a scacchi con l’U, l’allunaggio. Mi ricordo tutto. La mia generazione guardava laggiù. Ma da turista l’ho vissuta zero”. Il suo sogno a stelle e strisce, il suo personale american dream, prenderà forma a novembre con il lancio di Lovb (League Oneball), la nuova lega di, un colosso dalle grandi promesse in perfetto stile americano., 60 anni, allenerà Austin, Texas. Non sarà un’avventura, né un western. “Voglio vivermi tutto, sono molto aperto, voglio portarmi via anche l’esperienza di vita.