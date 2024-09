Cinzia Dal Pino tutto quello che non torna | la mancata telefonata alla polizia e l’ombrello restituito Il gip | Omicidio Potrebbe rifarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “”. C’è anche questa motivazionebase del provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Lucca che – pur non convalidando il fermo – ha emesso una ordinanza di custodia cautelare perDal, la donna di Viareggio accusata di avere investito e ucciso volontariamente con il suo Suv un algerino di 47 anni, Said Malkoun, che domenica sera le aveva rubato la borsaDarsena. L’imprenditrice, che da ieri pomeriggio èta a casa, davanti al giudice ha sostenuto che non voleva ammazzare l’uomo ma solo recuperare la sua borsa. Dopo l’investimento la donna èta al ristorante per un restituire un ombrello preso in prestito e pur essendota in possesso del telefono non ha chiamato le forze dell’ordine.