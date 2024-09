Carcere a chi occupa case come ha fatto in passato Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) È finita l'era dellezioni abusive dellee dei sit-in che bloccano strade e ferrovie. Due relativi articoli, rispettivamente il 10 e il 14, sono stati approvati dalla Camera nell'ambito dell'esame del cosiddetto ddl sicurezza e per il quale Montecitorio in mattinata tornerà a riunirsi per approvare i restanti 24 articoli. Questi due provvedimenti mirano maggiormente a contrastare fenomeni che stanno destando crescente allarme sociale,spesso le cronache riportano, attraverso l'introduzione di pene più severe e nuove modalità di intervento da parte delle forze dell'ordine. Partiamo con il reato dizione arbitraria, inserito nel codice penale con l'articolo 634-bis. La norma prevede la reclusione da due a sette anni per chi, con violenza o minaccia, un immobile altrui destinato a domicilio.