Braglia | Inter una delle top-5 in Europa Frattesi non cambi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le partite di Davidein Nations League hanno generato sempre più malumori in Italia riguardo al suo impiego con l’. Simoneperò si sofferma su altro su TMW Radio. NAZIONALE – Davideè un giocatore sensazionale e questo lo sta dimostrando partita dopo partita. Il centrocampista dell’è il più prolifico dell’Italia sotto la gestione Luciano Spalletti: 6 gol in 15 gare, 2 nelle ultime con Francia e Israele. Gli Europei sono stati una macchia, ma il calciatore ha subito cancellato quel pessimo ricordo. Ora è pronto per ricominciare a giocare con l’, oggi è tornato ad allenarsi per la prima volta con la squadra di Simone Inzaghi., si ritorna alle polemiche con l’risponde CLUB – Il tema più caldo ora torna ad essere il suo impiego con la maglia nerazzurra.