Biasin | Inzaghi criticato? C’è chi si sente più esperto! Un nome per il futuro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Fabrizioelogia Simoneche, nonostante le ottime annate con l’Inter, spesso è vittima di critiche da parte degli stessi supporter nerazzurri. Il giornalista, pensando al, fa anche ildi un eventuale sostituto del mister piacentino. PRE– Fabrizio, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva spiega le sue aspettative su Simone: «Se si può ipotizzare una lungo termine in questo momento è proprio quello diall’Inter, che ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2016. Io credo che per quello che sta facendo vedere si possa andare anche a lunghissimo termine. La sensazione è che lui non si al termine del suo ciclo e soprattutto che non sia uno che ha tutta questa necessità di andare altrove per far vedere quanto è bravo.