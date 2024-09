Attenzione! Ecco cosa devi scollegare quando non è in funzione | eviterai il rischio di incendio domestico

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nelle abitazioni moderne, gli elettrodomestici sono essenziali per agevolare la vita quotidiana, ma alcuni di essi possono rappresentare un pericolo se non gestiti con. Tra questi, uno in particolare deve essere scollegatonon è in uso per prevenire potenziali rischi di, dunque, perché dovrestilo scaldabagnonon si usa: scopriamo perché è importante prestare. Un elettroda monitorare costantemente Lo scaldabagno, sia esso elettrico o a gas, è uno degli apparecchi più utilizzati nelle case per fornire acqua calda in cucina, bagno e altre zone. Tuttavia, il suo funzionamento continuo può diventareso se non viene gestito correttamente. I modelli più datati o che non ricevono una regolare manutenzione sono particolarmente soggetti a guasti, surriscaldamenti e, in casi estremi, incendi.