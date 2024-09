Al Romaeuropa Festival Baricco legge un testo di Tucidide che sembra un tg odierno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) È sempre un piacere ascoltare la voce di Alessandro, specialmente quando ci racconta delle storie. Al, lo scrittore è andato all’origine delle storie. Alla Storia con l’A maiuscola, quella ‘inventata’ per la prima volta daduemilacinquecento anni fa. Alla Cavea dell’Auditorium Ennio Morricone – in scena con panama e mezzi guanti bianchi –ha letto e raccontato una tra le più significative parti della La guerra del Peloponneso, il confronto bellico che contrappose Atene all’isola di Milo. Senza mai allontanarsi dalgreco,riesce a darci un quadro preciso e perfetto della situazione attuale, in Medioriente come in Ucraina.