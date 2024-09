Valdarno boom di nascite in ospedale | 9 bambini in 24 ore tra cui un cesareo d’urgenza

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In appena 24 ore, l’Santa Maria alla Gruccia inha accolto la nascita di sette maschietti e due femminucce, portando gioia e commozione nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, guidato dal dottor Filippo Francalanci. Otto dei neonati sono venuti alla luce con parto spontaneo, inclusi due parti in acqua, mentre un partoè stato necessario a causa di un grave attacco eclamptico, una complicanza ostetrica dovuta a un’improvvisa ipertensione arteriosa. “Grazie al prezioso supporto dei colleghi del pronto soccorso e del reparto di rianimazione, siamo riusciti a garantire la nascita sicura della bambina – spiega il dottor Francalanci – e a monitorare la madre in condizioni di massima sicurezza.