Treviso bloccato nel traffico mentre va in ospedale per un infarto | muore a 33 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Era stato visitato dal medico di base che gli aveva consigliato di recarsi in pronto soccorso per ulteriori accertamenti, ma l‘fulmineo non gli ha dato tempo nemmeno di arrivare in. È morto così un uomo di 33, stroncato da un attacco di cuore in auto a Oderzo, in provincia di. È successo ieri, 10 settembre. A lanciare l’allarme, poco dopo le 17, è stato lo zio del giovane, che lo stava accompagnando d’urgenza all’cittadino. Ad un certo punto, il 33enne, di origine indiane, ha perso conoscenza e il suo accompagnatore è stato costretto, anche per via delintenso, a fermarsi nel parcheggio del supermercato Lidl di via Postumia e a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso.