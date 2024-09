Taylor Swift l’endorsement a Kamala Harris | Si batte per le cause in cui credo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Nella serata che potrebbe decidere, almeno in parte, le sorti della corsa alla Casa Bianca, non è solo il dibattito a giocare un ruolo fondamentale, ma anche un endorsement particolarmente ‘rumoroso’., nominata persona dell’anno 2023 da Time, nonché una delle artiste più ricche e influenti del pianeta, ha annunciato di sostenere. “Io darò il mio voto ae Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voterò”, ha scritto sul suo profilo Instagram, seguito da 283 milioni di follower. Un endorsement motivato, quello di: “Lei siper i diritti e lein cui, c'è bisogno di una guerriera. Penso che lei sia ferma, sia una leader eche possiamo fare molto di più in questo Paese se saremo guidati dalla calma e non dal caos”.