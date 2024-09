Sinner galeotta fu New York | terremoto inaspettato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Jannik, quanto accaduto al Flushing Meadows è stato determinante in tutto e per tutto: ribaltone improvviso. Appena una paio di settimane fa, Forbes incoronava Carlos Alcaraz come tennista più pagato negli ultimi 12 mesi. Nel periodo di riferimento, il campione di Murcia ha incassato complessivamente 42,3 milioni di euro, di cui 10,3 guadagnati sul campo mentre macinava titoli su titoli, uno dopo l’altro. Il resto deriverebbe, invece, da partnership commerciali e sponsorizzazioni varie. Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itQualcosa si è smosso, però, nelle scorse ore, tirando le somme di quanto accaduto nel 2024. Jannikha vinto, come noto, anche gli Us Open, un trionfo che gli è valso non solo una soddisfazione enorme, ma anche qualcosa di più concreto.