Rimadesio in rimonta Abbattuta anche Saronno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Continua il percorso di preparazione dellain vista dell’esordio in campionato a Vicenza dell’ultima domenica di settembre. Sabato sera in un Aldo Moro già sold-out la squadra di coach Gallazzi si è aggiudicata il Memorial Mario Sala battendo 96-91 l’AZ Pneumatica, futura avversaria in Serie B Nazionale. E stasera si replica a Legnano contro gli Knights di coach Piazza. Sale quindi di almeno uno step il grado di difficoltà delle amichevoli affrontate dai bluarancio che dopo il ventello rifilato a Crema si sono ripetuti di fronte al pubblico amico contro gli ex Maspero, Beretta e Negri. Partenza tutta in salita perchésorprende Desio alla palla a due e scappa via 11-0. I canestri di Bartninkas e Tornari riportano lain linea di galleggiamento che però chiude il primo quarto sotto di 8.