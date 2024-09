Pruzzo | Frattesi? Situazione paradossale Ma che rendimento!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha detto la sua su, panchinaro all’Inter e titolare in Nazionale con risultati straordinari. Il suo commento.a Radio Radio su: «I risultati della squadra sono oltre le aspettative e lui gioco-forza è costretto ad accettare unache è. Poi lo vedi giocare in nazionale e lo vedi giocare bene, sembra avere una condizione ottimale. Evidentemente si allena benissimo, non so per quanto può durare questa. Ma le cose per adesso stanno andando oltre le più rosee aspettative: perché non giocare in campionato e avere questocosì positivo in nazionale è veramente difficile da vedere».