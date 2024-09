La Samb ritrova i tifosi Solito pienone al Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni aldelle Palme per il match casalingo dellacon la Recanatese. Praticamente sold out i biglietti per la curva nord e c’è anche una buona richiesta per quanto riguarda la tribuna est mare e la laterale nord. Senza dimenticare, poi, i 3.270 abbonamenti sottoscritti a ieri sera. C’è tanta voglia dima soprattutto di vedere all’opera Eusepi e compagni tra le mura amiche. Dopo lo scialbo pareggio di Ascoli che ha fatto storcere la bocca a tutti e aperto le prime discussioni tra i, contro i leopardiani ci si attende un altro tipo di prestazione da parte dei rossoblù. Sicuramente maggiormente propositivo rispetto al "prima non prenderle" del don Mauro Bartolini. Ecco, quindi, che in settimana Ottavio Palladini lavorerà molto sulla costruzione del gioco e sulla manovra offensiva.