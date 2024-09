I consiglieri di centrodestra mi hanno fatto un’imboscata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "E’ statadeidi destra". Così l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti, che ieri ha incontrato i cittadini contrari alle maxiantenne 5G installate tra marzo e agosto in fondo a viale Trieste, zona porto, non molto distanti dalla Nuova Scuola e dalla Dante Alighieri (ex Pesaro Studi). Un incontro decisamente ’elettrico’: "Dispiace – spiega l’assessore – per il clima teso che si è creato durante un incontro privato partito dalla richiesta di un genitore, estesa poi ad altre mamme, per avere delucidazioni sulla questione delle antenne, che purtroppo si è trasformato in un dibattito pubblico a causa “dell’imboscata” di alcune persone più interessate a prendere voti che a risolvere il problema. Questo è il modo di fare deidi opposizione, che seppur non invitati, si sono presentati all’incontro per fare disinformazione e propaganda politica".