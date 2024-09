I cittadini puntano il dito | Scarsi parcheggi vie poco pulite e strade molto dissestate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Grosseto, 11 settembre 2024 – Conclusa la stagione estiva, è tempo di ripartenza. Pensando a settembre è come se fosse un inizio dell’anno anticipato ed è perciò il momento di fare il punto della situazione. Quindi, sentendo igrossetani, quali sono i problemi più urgenti da risolvere in città per far sì che il clima di ripartenza sia agevole? Cosa chiedono i grossetani al sindaco? Hanno qualche richiesta da sottoporre a lui e alla sua giunta? “Vivere la città in estate è stato desolante – afferma Massimo Marinotti –. Un deserto continuo nei locali e poche persone nelle passeggiate serali. Spero con l’arrivo dell’autunno che certe situazioni possano cambiare in modo concreto. Non servono eventi enormi quindi, magari in grado di riempire piazza Dante, perché poi, conclusi quelli, si torna nella desolazione più assoluta.