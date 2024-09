Gallant rivela monito Hamas ai Sinwar' popolo non è più con noi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il ministro della Difesa israeliano Yoavha diffuso una lettera di un alto funzionario di, Rafa Salama, ucciso in luglio dall' Idf, indirizzata ai fratelli Yahyae Muhammad, da cui emergerebbe una grave crisi dell'organizzazione islamica. La lettera, secondo la tv israeliana, risalirebbe allo scorso maggio. Nel documento, tradotto e pubblicato dall'ufficio del ministro della Difesa e mostrato in foto dallo stesso ministro, Salama sottolinea "le gravi perdite subite da: la capacità missilistica è stata ridotta del 90-95%, il 60% delle armi personali è stato distrutto e il 65-70% degli armamenti anti-carro sono stati persi. Inoltre, il 50% dei combattenti è stato ucciso o ferito". Salama aggiunge che "i restanti combattenti sono fisicamente e mentalmente esauriti e la popolazione non li sopporta più".