Fiumicino Calicchio | Lo sport come vittoria contro ogni barriera

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – “Le ultime paralimpiadi sono la dimostrazione evidente di quanto losia fondamentale, in particolare per i giovani, nel diffondere positivi esempi di costanza, attenzione e soprattutto aggregazione”. Lo afferma afferma il consigliere comunale diPaolo, che aggiunge: “Le vittorie dei nostri campioni del litorale ai giochi paralimpici di Parigi,Edoardo Giordan per la scherma, Manuel Bortuzzo per il nuoto e Rigivan Ganeshamoorthy per il lancio del disco, ci dimostrano che lovince. La perseveranza, la caparbietà e la bravura di questi ragazzi, oltre un’eccezionale dote di gentilezza e simpatia, sono testimonianza di un coraggio e di un impegno che solo lopuò interpretare con determinazione e audacia.