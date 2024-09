Damiano David senza Maneskin il debutto da solista del frontman

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024)? in queste ore ilromano ha annunciato ilda. Un annuncio inaspettato Il mondo della musica è in fermento dopo le recenti mosse didei, che sembrano preannunciare un nuovo capitolo nella sua carriera: quello da. Una semplice clip e una modifica alla biografia sul suo profilo Instagram hanno scatenato una valanga di speculazioni e domande tra i fan.? foto adnkronos – notizie.comTutto ha avuto inizio con la pubblicazione di un breve video sul profilo Instagram del cantante, accompagnato da una data enigmatica: 27 settembre. Nel video,appare pronto a partire verso “Everywhere”, ovvero “ovunque”. Questa parola non è stata scelta a caso: potrebbe infatti essere il titolo del suo primo singolo da