Crisi idrica a Sezze | in Consiglio comunale la situazione del Lago Mole Muti In aula i rappresentanti di Acqualatina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Durante una sessione straordinaria deldi, con la presenza dei vertici di, si è discusso del grave problema idrico che affligge il territorio, in particolare ilcritica delIl, che ha visto un progressivo deterioramento delle sue riserve d’acqua, è ormai a un punto critico. Le attuali pompe idrauliche non riescono più a prelevare acqua a sufficienza, costringendo il gestore a installare nuove pompe in profondità per servire le aree più colpite, come quella di Villa Petrara, dove i residenti hanno subito numerose interruzioni durante l’estate. Presenza dei vertici diAll’incontro erano presenti l’Amministratore Delegato diMarco Lombardi, il Presidente Cinzia Marzoli e altritecnici dell’azienda, insieme a esponenti di Italgas.