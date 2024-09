Cortona in Arte 2024 | L’energia che sfida il tempo celebra la quarta edizione tra opere classiche e contemporanee

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal 14 al 29 settembreospita ladella mostra “in”, intitolata “cheil”, presso il Centro Convegni Sant’Agostino. Curata da Marilena Visconti in collaborazione con la Galleria de’ Bonis, la mostra presenta un ampio ventaglio diche spaziano dal secondo ‘900 al conraneo. Tra i nomi di spicco figurano Giorgio de Chirico, Fausto Pirandello, Antonio Bueno e Mino Maccari per il classico, mentre l’conranea è rappresentata da Josè Barranchini, Paolo Rigoni, Diego Rudellin, e Marilena Visini. L’inaugurazione, prevista per sabato 14 settembrealle 16:30, sarà accompagnata da un Gran Gala con la pcipazione di artisti internazionali come Maurizio Gabbana e Giovanni Cristini, la cantante Angelica Engy Perroni e una live performance artistica di Monica Argentino.