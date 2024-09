Correa e un futuro sempre più delineato | Inter 2 giorni a una scadenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Joaquinsembra ormai destinato a restare all’. Mancano infatti solo 2alla fine di un calciomercato che avrebbe potuto aiutare i nerazzurri. LO SCENARIO – Joaquinsi avvicina alla permanenza all’in questa stagione. Per quanto riguarda le finestre estive di calciomercato ancora aperte al momento, infatti, restano soltanto quella greca e quella turca tra le possibili opzioni per ildell’argentino. In tal senso, il Panathinakos aveva rappresentato un’ipotesi moltoessante dal punto di vista dei nerazzurri per concretizzare la sua speranza di trovare una sistemazione al calciatore ex Lazio nella finestra estiva di calciomercato.e l’: un destino apparentemente scritto IL– Posta tale premessa, conche dovrebbe restare all’in questa stagione, resta da domandarsi cosa accadrà al Tucu nella prossima estate.