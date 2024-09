C’era una volta il Napoli Soccer | parla Giovanni Ignoffo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A Radio Kiss Kissha rilasciato un’intervista, attuale allenatore del Chieti.anche lui nel primodi Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue dichiarazioni. Estate 2004, la SSCrisorge dal fallimento diventa. Ci racconti come sei diventato un calciatore azzurro e perché hai accettato quella sfida? “La storia parte da quando giocavo a Perugia l’anno prima, la scelta di andarmene perché non mi fecero raggiungere un premio sulle presenze. Eppure partii con loro a Gubbio con Colantuono, finché Marino, che mi conosceva bene, non chiese a Gatti di me visto che avevamo giocato insieme. Fabio confermò che ero uno dei migliori difensori con cui avesse mai giocato, e Pierpaolo sapeva bene quelle che erano le mie qualità”.