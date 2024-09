Bucci candidato in Liguria sarà Renzi contro Renzi?

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteo, 25 maggio 2022: “Orgoglioso di sostenere Marcoche è un ottimo Sindaco di Genova e che continuerà ad esserlo anche con il sostegno di Italia Viva. Grazie a Lella Paita per il suo lavoro”. Quello stesso giorno, intervistato da il Secolo XIX, sudice: “Ci ha convinti lui, la sua serietà, il suo stile di governo. È un sindaco civico formidabile soprattutto nella sua credibilità sulle infrastrutture come abbiamo visto per il Ponte Morandi”. Mercoledì 25 maggio 2022: “si è rimboccato le maniche, – prosegue– ha rimesso a posto la speranza di una città, ha delle idee che noi apprezziamo, rispetto allo sguardo cinico del M5s, preferiamo quello civico di Marco”. Poi, il 26 novembre 2022: “? E’ bravo, non vogliamo minimamente farlo cadere. W, che possa governare bene”.