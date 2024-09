Avere ragione è un’arte | le regole per vincere ogni discussione spiegate dall’avvocato che non ha mai perso una causa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)può essere vinta. C’è sempre un “vantaggio biologico” nel dire la verità. L’aggressività non è un argomento vincente. Imparate a fare della paura un’alleata. Parlate con il corpo, i gesti sono più potenti delle parole. Non difendetevi quando potete attaccare. Ricordatevi che la logica è potere. Sono alcune delleper un’argomentazione imbattibile contenute in L’arte disempre, il bestseller di Gerry Spence che dopo aver raggiunto il il primo posto nella classifica del New York Times esce in Italia, pubblicato da Libreria Pienogiorno.