Ultime Notizie Roma del 10-09-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)dailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ferrighi la guerra in Medio Oriente in primo piano bombardamento nella notte in una tendopoli di sfollati nell’aria Umanitaria di Alma il bilancio provvisorio ritornato da fonti mediche di almeno 40 morti e 60 feriti secondo lei di essere stato colpito un centro di comando di hamas dove operavano importanti terroristi prese misure per mitigare i rischi sui civili sono 15 palestinesi dispersi alcuni video mostrano simili che scavano nella sabbia con le mani per trovare le persone inghiottite nelle buche create dai missili i soccorritori scrivono intere famiglie scomparse sotto la sabbia un volontario avverte crateri profondi 7 m seppellite più di 20 tende nella notte le forze di Tel Aviv hanno sferrato un attacco anche in Libano colpite dpcd Egola coprite in Ucraina raffica di droni sulla Russia ...