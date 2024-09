Temptation Island una tentatrice è fidanzata | segnalazione e prove

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) A un passo dalla messa in onda della prima puntata distasera è stata sganciata sui social una bomba inerente una delle single di questa edizione. Il presupposto principale delle tentatrici e dei tentatori è, ovviamente, quello di non essere impegnati al di fuori. Una delle ragazze, però, sembrerebbe aver preso in giro la redazione. La ragazza in questione si sarebbe dichiarata single quando, in realtà, stando ad alcune voci circolate sul web, sarebbe super. Sul suo conto sono trapelate delle segnalazioni già da ieri, ma quest'oggi sono state confermate da nuove indiscrezioni che hanno fornito dettagli ancora più precisi sulla faccenda.