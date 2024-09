Sorpresa al Riesame Dalla t-shirt di Louis agli occhiali da lavoro Ecco i nuovi reperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli Una metta damelange, con una scritta sulla schiena, fornitainvestigatori dal titolare della ditta in cui, prima di finire in carcere, era impiegatoDassilva. E’ questo il nuovo elemento entrato in gioco nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre scorso in via Del Ciclamino. La metta, appartenente proprio a Dassilva, è stata sequestrata dinvestigatori della squadra mobile, guidata dal commissario capo Marco Masia, e – secondo la pubblica accusa – andrebbe a rafforzare il quadro indiziario a carico del 34enne senegalese, in carcere dal 16 luglio scorso in quanto unico indagato per il delitto dell’ex infermiera in pensione.