Scuola | il calendario 2024-2025 tra festività e ' ponti' | tutte le date da segnare

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma - Il nuovo anno scolastico si preannuncia ricco di appuntamenti, cone '' che spezzano la routine delle lezioni. Scopri lechiave per pianificare al meglio le tue vacanze. Sono le Regioni a stabilire ledi apertura e chiusura delle scuole per il, garantendo comunque un numero uniforme di giorni di lezione per tutti gli studenti italiani. Tuttavia, ogni istituto può sfruttare la propria autonomia per decidere specifiche chiusure durante l'anno scolastico, con particolare attenzione allee ai relativi ''. Quest'anno, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, che hanno ripreso le lezioni già il 5 settembre. Lo stesso giorno ha segnato l'inizio delle attività per le scuole dell'infanzia in Lombardia.