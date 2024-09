Santa Caterina controcorrente | Carcere modello detenuti sereni L’imprenditoria apra loro le porte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) PISTOIA "Dopo aver visitato Prato e Firenze posso dire con certezza che questa è un’isola felice, sia per le dimensioni dele numero dei, sia per l’organizzazione. Ho trovato persone molto competenti, disponibili anche a confrontarsi con iin modo tranquillo e sereno: quello che ci vorrebbe in tutte le carceri". Così Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale per il suo partito del dipartimento lavori pubblici, al termine della visita di ieri alpistoiese diin Brana, una visita che arriva dopo aver toccato situazioni complesse come quelle di Firenze e Prato. "Certo qui è molto più semplice – ha ammesso la parlamentare – perché ci sono circa 70, la guardia penitenziaria è in numero non completo, perché l’organico sarebbe di 60, ma sono 51 che comunque è un numero sufficiente.