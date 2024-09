Referendum autonomia differenziata a Bergamo 33 banchetti già svolti altri 23 in programma 700 mila firme raccolte in tutt’Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) In poco più di un mese e per giunta d’agosto: i risultati sono andati oltre le attese, visto che è stato già ampiamente superato il mezzo milione diprevisto dalla Costituzione per promuovere ilabrogativo della legge sull’. Un successo “per certi versi inaspettato per la sua rapidità”, hanato i promotori dell’iniziativa referendaria. Secondo l’ultimo aggiornamento nazionale del 3 settembre, leonline sono state 514.853, mentre quelle in presenza, durante centinaia di iniziative in tutto il Paese, sono state 223.317, per un totale di circa 738.000. Un ampio coordinamento che comprende al suo interno sindacati, partiti politici e associazioni si sta mobilitando per chiedere l’abrogazione della normativa.