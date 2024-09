Qui Civitanova Cicchi | Passivo troppo penalizzante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Un po’ di rammarico e qualche ragionamento sugli errori commessi, ma al momento nessun allarmismo in casa Civitanovese dopo la netta sconfitta maturata sul campo de L’Aquila in occasione della prima giornata di campionato. Dopo un primo tempo di contenimento, la formazione di Sante Alfonsi ha accusato il colpo della ripresa, quando un contropiede aquilano ha costretto il portiere Petrucci al fallo da rigore: gli undici metri hanno permesso ai padroni di casa di andare in vantaggio, poi il raddoppio con un colpo di testa e infine il tris su punizione. "La vittoria degli abruzzesi – commenta il dg Claudio– non può essere in discussione, ma forse il punteggio è un po’ pesante (3-0, ndr). D’altronde il primo tempo è stato alla pari, mentre nella ripresa eravamo anche partiti bene, quel rigore ci ha tagliato le gambe e l’1-2 è stato una conseguenza.