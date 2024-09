Ponte sull’Ete slitta la riapertura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Il termine, fissato per il 19 settembre, per laal transito sul nuovoin fase di realizzazioneMortodi almeno un mese, posticipata alla metà di ottobre. Sempre che le condizioni meteo restino favorevoli consentendo agli operai di continuare a lavorare ai ritmi attuali e sempre che non si presentino imprevisti strada facendo. La proroga di almeno un mese, in realtà, era stata già messa in conto dai residenti di Casette d’Ete e dagli operatori commerciali che sono quelli più direttamente interessati e ‘toccati’ dalla realizzazione di questa opera pubblica, tant’è vero che, dal 24 giugno (quando il transito suldell’Ete Morto è stato chiuso), hanno tenuto gli occhi costantemente puntati sull’andamento dei lavori e sullo scorrere dei giorni, rendendosi presto conto che i tre mesi previsti non sarebbero stati sufficienti.