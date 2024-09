Peste suina liquami e sangue infetto di 170 animali abbattuti nel Lodigiano sversati dai camion sull’asfalto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Lodi, 10 settembre 2024 – Allarme sicurezza per la salute pubblica scattato, a Civitanova Marche, per due container, con all’interno le carcasse di 170 maialinela seguito dei contagi dadai quali percolava liquido con ogni probabilità. I mezzi erano parcheggiati da sabato su un piazzale di una zona industriale della località marchigiana. Un residente si è accorto che qualcosa non andava per il cattivo odore che emanavano i due cassoni, dai quali usciva anche liquido rosso,degli. I veicoli erano partiti da un allevamento dele avrebbero dovuto arrivare, senza sosta, a Latina dove era programmato lo smaltimento in un centro autorizzato per l’incenerimento degli. Invece si sono fermati a Civitanova. I mezzi sono di proprietà di una ditta specializzata in questa operazioni, operativa nel Maceratese.