Pellezzano al via i lavori di efficientamento energetico della scuola di Capezzano

(Di martedì 10 settembre 2024) Al via, a partire da oggi, idied adeguamentodell’edificio scolastico in via Fravita alla frazionedi, approvati con apposita delibera di Giunta Comunale num. 85 dello scorso 8 agosto. L’intervento, finanziato con l’utilizzo del contributo di 90mila euro assegnati al Comune diattraverso l’attribuzione di fondi statali destinati ai Comuni nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia didi edifici, verrà eseguito dalla ditta “Rescigno Costruzioni”, con sede in Bracigliano. “Ioggetto di finanziamento – spiega il Sindaco Francesco Morra – consistono nell’adeguamento degli impianti termici e di riscaldamento, il rinnovamentocaldaia e dei relativi locali di alloggiamentostessa”.