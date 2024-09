Nuove telecamere in biblioteca e davanti al municipio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Quattroper ‘sorvegliare’ Rubiera. Due sono state installate in centro storico nel palazzo dellaper riprendere la via Emilia e il varco dellefioriere. Altre due sono state invece collocateal. L’importante intervento, per garantire la videosorveglianza, è stato eseguito dal Comune di Rubiera. Un’operazione, apprezzata da molti cittadini, per garantire quindi una maggiore sicurezza al territorio rubierese. "A Rubiera ora sono dunque in funzione quattro– spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Due sono attive nel palazzo della nostrae altre due sono state posizionateal Comune. Lesaranno collegate alla centrale operativa della polizia locale e anche con le forze dell’ordine".