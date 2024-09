Mo | i familiari ' ostaggi hanno sofferto fino all' ultimo respiro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) - "Nessun dubbio sulla crudeltà degli ultimi momenti degli". Lo ha dichiarato l'Hostages Families Forum riferendosi al filmato pubblicato dall'Idf del tunnel in cui sono stati giustiziati sei. In una dichiarazione pubblicata in inglese, il forum afferma che Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Alex Lobanov, Almog Sarusi, Ori Danino ed Eden Yerushalmi "all'". "Erano rinchiusi in stretti tunnel alti 1,5 metri, in profondità nel sottosuolo, privati ??di aria, di condizioni igieniche accetabili e sottoposti a costanti abusi mentali e fisici prima della loro brutale esecuzione", afferma il forum. "implorato di essere liberati,implorato per le loro vite.combattuto per le loro vitealla morte.