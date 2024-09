Milan e New York Yankees insieme in una collezione imperdibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo scorso 3 agosto, durante la tournée estiva delnegli Stati Uniti, Zlatan Ibrahimovic ha effettuato il simbolico primo lancio nell'incontro allo Yankee Stadium di Newtra i padroni di casa deglie i Toronto Blue Jays. Non certamente una presenza casuale, come dimostra la nuova partnership tra ile la più famosa squadra di baseball a stelle e strisce.t-shirt Courtesy of ACPress Officee New, infatti, hanno lanciato l'esclusivalifestyle ACM x New, che include outerwear, headwear, articoli per i ragazzi e accessori, la perfetta intersezione tra moda e passione sportiva tra due delle squadre più iconiche e amate al mondo nei rispettivi sport.