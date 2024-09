Mercato Napoli Manna non si arrende | colpo ‘prenotato’ per gennaio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Ildi Antonio Conte si è ripreso alla grande dopo l’iniziale sconfitta col Verona, buona parte del merito va data ai nuovi acquisti. I partenopei non hanno ancora a disposizione tutti i propri calciatori, alcuni sono ancora in giro per la nazionale. Antonio Conte però non si dispera e prepara la trasferta con il Cagliari, il club sardo dopo l’addio di Claudio Ranieri è a quota 0 vittorie in tre partite stagionali. Il mister di Lecce si ritiene soddisfatto della rosa e non vede l’ora di poter sfruttare a pieno tutte le sue potenzialità. Ilha portato in casauna ventata d’aria fresca, lo spogliatoio sembra come essere rivitalizzato. All’appello nell’ultima gara col Parma mancavano Gilmour e McTominay, i due scozzesi si sono però presentati al Maradona e sperano di avere una chance già col Cagliari.