Marito e moglie a funghi nel Modenese la donna scivola in un dirupo | soccorsa in gravi condizioni

(Di martedì 10 settembre 2024) Era andati ainsieme nella zona tra il Passo del Lupo e il Monte Cervarola, nel Comune di Sestola, in provincia di Modena. Mentrepasseggiavano, però, la giornata si è trasformata in tragedia: laè caduta lungo un canalone per circa 20 metri, riportando un doloroso trauma alla schiena, tanto da non riuscire più a rialzarsi. L’uomo e la, entrambi residenti a Milano, stavano camminando nel bosco quando, intorno alle 10 della mattina del 10 settembre, è avvenuto l’incidente. Dopo la caduta ildella, una 72enne, ha allertato i soccorritori del 118 per chiedere il loro intervento.Leggi anche: “Un passaggio sicuro fuori da Gaza in cambio degli ostaggi”: la proposta di Israele a Sinwar Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra del Soccorso Alpino insieme a un’infermiere.