L' ex uomo più tatuato del Brasile rivela un metodo di rimozione dei tatuaggi incredibilmente efficace

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 10 settembre 2024) L'expiùdelundideiAvete mai sentito parlare di Leandro de Souza? La sua storia ha dell'incredibile: daricoperto letteralmente dia una vita nuova e del tutto diversa. Leandro de Souza, famoso per aver ricoperto quasi interamente il suo corpo di, ha recentemente fatto unazione sorprendente. Vent'anni della sua vita sono stati dedicati a tingersi la pelle con l'inchiostro, coprendo il 95% del suo corpo con. Ma oggi, Leandro ha imboccato un sentiero diverso, un viaggio spirituale di rinnovamento che lo sta portando a liberarsi delle sue "opere d'arte" cutanee. In un'intervista, Leandro ha raccontato di come si sentisse a disagio con quello che lui considerava un "mondo di eccessi".