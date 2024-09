Lancio SpaceX | la missione Polaris Dawn è partita Per la prima volta un privato cittadino nello spazio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – E’ decollata la storicadi, che prevede lapasseggiata spaziale di privati cittadini che hanno pagato per la straordinaria esperienza. Ilè stato effettuato dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida, con un razzo Falcon 9, alle 11.23 italiane. Due le ore di ritardo rispetto a quanto previsto, a causa del maltempo. "Mentre guardate verso la Stella Polare, ricordate che il vostro coraggio illumina la strada per i futuri esploratori. Confidiamo nelle vostre capacità, nel vostro coraggio e nel vostro lavoro di squadra per portare a termine lache vi aspetta”. Queste le parole dei controllori di terra che hanno accompagnato lo storico