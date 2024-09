Italiaonline una semestrale di forte crescita

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024)S.p.A. annuncia i risultati finanziari del primo semestre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 7 agosto. I dati evidenziano unasolida e una gestione efficace delle risorse finanziarie, a conferma della propria leadership nei servizi e nelle soluzioni digitali per le aziende ed i privati. I ricavi sono pari a 143,4 milioni di euro, in aumento di 7,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (+5,7%). Di questi, i ricavi da servizi digitali sono pari a 139,1 milioni di euro, in aumento di 9,1 milioni di euro rispetto al 2023 (+7%). Un ottimo risultato, trainato principalmente dai servizi Web & Media (+4,1 milioni di euro ovvero +4,8%) e dal settore Publishing & ADV (+4,6 milioni di euro ovvero +12,3%).