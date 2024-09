Incendio aeroporto Catania chiusa l’inchiesta | due manager verso il processo Piano per la sicurezza inadeguato dipendenti non formati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) È stata una “multipresa per le utenze elettriche difettosa”, presente nel box dell’agenzia di noleggio auto “Italy Rent Car” al terminal arrivi, a innescare il rogo all’Vincenzo Bellini–Fontanarossa didel 16 luglio 2023, che ha paralizzato per giorni l’intera Sicilia. È quanto emerge dall’avviso di conclusione indagini – anticipato dal quotidiano La Sicilia – notificato dalla Procura diall’ingegnere Orazio Condorelli, procuratore speciale incaricato dalla Societàdi(Sac) di far rispettare gli adempimenti e le norme ant, e a Federica Caravello, amministratrice unica e legale rappresentante di “Italy Rent Car”. Entrambi sono accusati dicolposo:è coordinata dai procuratori aggiunti Agata Santonocito e Fabio Scavone.