Gela | uccide la madre per soldi ‘impassibile e tranquillo quando ha confessato l’omicidio’**

(Di martedì 10 settembre 2024) Palermo, 10 set. (Adnkronos) – Era “impassibile,” e “non ha mostrato alcun segno di pentimento” durante la confessione, come apprende l’Adnkronos, l’uomo arrestato nella notte per avere ucciso la propriaper. Filippo Tinnirello, 43 anni si è costituito dopo l’omicidio. Al Procuratore di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella e alla pm Lucia Caroselli ha solo ammesso di avere ammazzato lama si è avvalso della facoltà di non rispondere, e quindi non ha voluto rispondere ad altre domande. Francesca Ferrigno, 62 anni, secondo una ricostruzione, è stata accoltellata al culmine dell’ennesima lite per questioni di. L’uomo è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio. Tinnirello, con qualche precedente penale, era seguito dal dipartimento salute mentale in quanto tossicodipendente.