Femminicidio Pesaro nessuna pietà per la moglie | forse accecato dalla gelosia

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Si è ferito il braccio sinistro per verificare che la lama fosse abbastanza tagliente e poi le ha piantato il coltello a serramanico nella pancia, con forza e a ripetizione. E ieri di fronte al giudice non ha detto una parola, neanche “mi dispiace”. E’ rimasto seduto di fronte al gip con la bocca cucita Ezio Di Levrano, il 54enne accusato di omicidio volontario aggravato per aver ammazzato laAna Cristina Duarte Correia, 38 anni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L’omicida era presente ieri mattina all’udienza di convalida del fermo che si è svolta in tribunale a. L’autopsia sulla salma della vittima è fissata per il 17 settembre. E’ entrato in aulaporta sul retro per poi fare ritorno in carcere a Villa Fastiggi.