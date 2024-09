È lui è morto Incidente in autostrada falciato sulla corsia d’emergenza | era un volto noto dello spettacolo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) ÈMassimiliano Frumenti, 57 anni e da tempo residente a Catania. L’uomo è scomparso a seguito di un tragicoavvenuto ieri pomeriggio sull’A19 Palermo-Catania, all’altezzasvincolo di Scillato. L’uomo, originario del Lazio ma residente da tempo in Sicilia, stava viaggiando a bordo della sua auto in direzione Catania quando la sua utilitaria si è fermata. La Polizia Stradale racconta che il guasto avrebbe costretto l’uomo a fermarsi indi emergenza. Qui Frumenti è sceso dalla vettura ed è stato trae ucciso da una Ford Fiesta, con a bordo 4 persone di cui 2 bambini. >> A Cinzia rubano la borsetta, insegue il ladro e finisce malissimo per lui: ripresa dalle telecamere L’auto in corsa ha colpito anche l’utilitaria ferma inprovocando il ferimento delle due persone che si trovavano a bordo, un uomo e una donna.