Capire Draghi leggendo Bergoglio La riflessione di Cristiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Mi ha molto interessato il commento di chi al discorso programmatico di Mario, ha imputato contraddittorietà. Si è osservato, giustamente, che intende attirare investimenti, costruire alleanze, ma anche attuare un protezionismo oculato per proteggere i settori strategici, invoca integrazione ma anche riduzione del peso regolatorio quando eccessivo, propugna una transizione ecologica decisa ma anche di usarla per favorire la crescita, sostiene il mercato unico ma anche le fusioni e là dove servano imprese più grandi. Tutto questo è contraddittorio? E certamente articolato e complesso, ma non compiutamente contraddittorio. Vorrei partire dalla considerazione, indispensabile, che c’è una grande diversità tra cose contrapposte e cose contraddittorie. Il discorso dicosì letto appare un continuo bilanciamento tra esigente contrapposte, non contraddittorie.