Bus nelle contrade giovedì partono le nuove linee

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone comunicano che12 settembre saranno attivateper il trasporto pubblico locale, per una quota pari a 125mila 490 chilometri aggiuntivi sul territorio della Città di Benevento. “Sarà un’autentica rivoluzione per il trasporto pubblico locale, poiché per la prima volta nella storia i bus cittadini raggiungerannoche non erano state mai considerate e mai lambite dal tpl. Abbiamo così la possibilità di soddisfare le legittime esigenze di residenti e pendolari di moltecittadine che ora potranno fruire del fondamentale servizio di trasporto”, spiegano il sindaco Mastella e l’assessore ai Trasporti Ambrosone.